«Милан» объявил о продлении контракта с Оливье Жиру
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Итальянский «Милан» объявил на официальном сайте о продлении контракта с французским нападающим Оливье Жиру. Новое соглашение с французским форвардом рассчитано до лета 2024 года.
В текущем сезоне на счету 36-летнего нападающего 37 матчей за «россонери» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и шестью результативными передачами.
Жиру перешёл в «Милан» в июле 2021 года, после того как его контракт с лондонским «Челси» подошёл к концу.
Ранее инсайдеры сообщали, что жалование форварда составит около € 3,5 млн за один сезон. Таким образом, француз и его представители снизили требования по зарплате на € 500 тыс.: действующий контракт футболиста предусматривает гонорар в размере € 4 млн в год.
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