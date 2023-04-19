«Интер» — «Бенфика»: стартовые составы команд на ответный матч Лиги чемпионов

Сегодня, 19 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся «Интер» и «Бенфика». Команды будут играть на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Сорро (Испания). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы:
«Интер»: Онана, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко, Брозович, Барелла, Мхитарян, Джеко, Мартинес.
«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Антониу Силва, Отаменди, Гримальдо, Флорентину, Шикинью, Рафа Силва, Жоау Мариу, Эурснес, Рамуш.
В первом четвертьфинальном матче «Интер» в гостях уверенно обыграл соперника со счётом 2:0. Голами в составе миланского клуба отметились Николо Барелла и Ромелу Лукаку (с пенальти).
На стадии 1/8 финала «Бенфика» одержала две победы над бельгийским «Брюгге» с общим счётом 7:1. «Интер» по итогам двухматчевого противостояния оказался сильнее португальского «Порту» с минимальным счётом 1:0.
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