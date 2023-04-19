Владимир Федотов отреагировал на претензии президента «Урала» Иванова во время матча

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на претензии президента «Урала» Григория Иванова во время кубкового матча между командами.

«Претензии Григория Викторовича нашей скамейке? Это футбольные эмоции, никто не хотел уступать. Просмотр подтвердил нарушение правил. Наверное, были какие-то вопросы по пенальти, но были руки, был захват. На мой взгляд, судьи приняли правильное решение», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Матч между ЦСКА и «Уралом» закончился вничью со счётом 1:1. Первый тайм завершился без забитых мячей. В середине второго тайма «Урал» вышел вперёд благодаря точному удару Эрика Бикфалви, однако под занавес матча полузащитник армейцев Хесус Медина с пенальти сравнял счёт.