Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» — «Бенфика»: хозяева вышли вперёд благодаря голу Бареллы

«Интер» — «Бенфика»: хозяева вышли вперёд благодаря голу Бареллы
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встречаются «Интер» и «Бенфика». Команды играют на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Сорро (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
19 апреля 2023, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
2-й тайм
2 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Барелла – 14'   1:1 Эурснес – 38'   2:1 Мартинес – 66'

На 14-й минуте счёт в матче с передачи Лаутаро Мартинеса открыл хавбек «нерадзурри» Николо Барелла.

В первом четвертьфинальном матче «Интер» в гостях уверенно обыграл соперника со счётом 2:0. Голами в составе миланского клуба отметились Николо Барелла и Ромелу Лукаку (с пенальти).

На стадии 1/8 финала «Бенфика» одержала две победы над бельгийским «Брюгге» с общим счётом 7:1. «Интер» по итогам двухматчевого противостояния оказался сильнее португальского «Порту» с минимальным счётом 1:0.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023