В финале Пути регионов «Краснодар» примет «Акрон» на своём поле

Хозяином финала Пути регионов Кубка России стал футбольный клуб «Краснодар». Выбор был сделан по итогам жеребьёвки, которую организаторы турнира провели с участием бывших игроков сборной России Евгения Алдонина и Динияра Билялетдинова после завершения полуфинальных встреч.

Напомним, сегодня, 19 апреля, «Акрон» со счётом 2:1 переиграл московский «Спартак», а «Краснодар» в серии пенальти взял верх над «Крыльями Советов» (в основное время матча был зафиксирован ничейный счёт 2:2).

Финальная встреча «Краснодара» и «Акрона» состоится в период со 2 по 4 мая. Победитель этой пары сразится с командой, проигравшей финал Пути РПЛ, в котором встречаются ЦСКА и «Урал», за право сыграть в Суперфинале на стадионе «Лужники».