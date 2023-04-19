В финале Пути регионов «Краснодар» примет «Акрон» на своём поле
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Хозяином финала Пути регионов Кубка России стал футбольный клуб «Краснодар». Выбор был сделан по итогам жеребьёвки, которую организаторы турнира провели с участием бывших игроков сборной России Евгения Алдонина и Динияра Билялетдинова после завершения полуфинальных встреч.
Напомним, сегодня, 19 апреля, «Акрон» со счётом 2:1 переиграл московский «Спартак», а «Краснодар» в серии пенальти взял верх над «Крыльями Советов» (в основное время матча был зафиксирован ничейный счёт 2:2).
Финальная встреча «Краснодара» и «Акрона» состоится в период со 2 по 4 мая. Победитель этой пары сразится с командой, проигравшей финал Пути РПЛ, в котором встречаются ЦСКА и «Урал», за право сыграть в Суперфинале на стадионе «Лужники».
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