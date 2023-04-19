Хави хочет выпустить Дембеле в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет выпустить вингера Усмана Дембеле в игре 30-го тура чемпионата Испании с «Атлетико», сообщает Sky Sports.
Француз пропустил 13 матчей из-за надрыва прямой мышцы бедра, полученной в матче с «Жироной» 28 января.
Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски значительно результативнее, когда играет вместе с Усманом Дембеле.
Левандовски отмечается в среднем 1,08 гола и ассиста за матч, играя вместе с Дембеле, а без 25-летнего товарища по атаке набирает всего 0,58 результативного действия за игру.
В текущем сезоне Дембеле провёл за «Барселону» 28 матчей во всех турнирах, в которых сумел отметиться восемью голами и семью результативными передачами.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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