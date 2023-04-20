Игорь Егоров: я понимал, что Дзюбу можно разозлить, но чтобы до такой степени

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров высказался о голевой серии нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.
«У каждого руководителя клуба есть своя стратегия, свое понимание. «Торпедо» решило вот так, Нижний Новгород — так. Я понимал, что Дзюбу можно разозлить, но чтобы до такой степени… Такого я, конечно, не ожидал. Человек уже в нормальном возрасте, все остальное. И это не «Зенит», где будут создавать моменты, на руках приносить мяч во вратарскую, а он будет оттуда забивать. Я глубоко ошибался. Артем очень достойно играет и доказывает всем, что имеет место под солнцем, что рано его списали. Доказывает всем, что он — футболист. Своеобразный по обращению, но футболист, с которым нужно считаться. И считаться будут, никуда не денутся. Уже считаются», — приводит слова Егорова «РБ Спорт».
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