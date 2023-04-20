Киммих: не считаю, что «Баварию» спасло бы только чудо. Мы могли забить три мяча «Сити»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал ничью в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1).

«Очень обидно, что мы так и не повели в счёте, не использовав моменты, которые у нас были. Хотелось увидеть, как складывался бы матч, если бы в первом тайме счёт стал 1:0. Оглядываясь на все 180 минут этого противостояния, очевидно, что было только 20 или 30 из них, которые мы не смогли провести хорошо. Не считаю, что нас могло спасти только чудо. Мы могли забить три мяча и даже больше», — приводит слова Киммиха официальный сайт УЕФА со ссылкой на DAZN.

Напомним, в первом матче, состоявшемся в Англии, «Бавария» уступила «Сити» со счётом 0:3. В полуфинале команда Хосепа Гвардиолы встретится с мадридским «Реалом».

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