«Акрон» не показал ничего нового». Бушманов — о вылете «Спартака» из Кубка России

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал вылет красно-белых из Кубка России. Напомним, московский клуб уступил «Акрону» в матче 2-го этапа полуфинала Пути регионов со счётом 1:2.
«Спартак» надеялся, что пройдёт дальше в Кубке России — играли с командой из ФНЛ. Но Кубок интересен болельщикам тем, что в нём бывают сюрпризы. При таком формате турнира клубам Премьер-Лиги нужно очень постараться, чтобы вылететь. А клубам из низших дивизионов вдвойне или втройне сложнее добраться до высоких стадий. Но бывают сюрпризы: «Акрон» — молодцы.
«Спартак» сыграл ниже своих возможностей и не использовал слабые стороны «Акрона». Не воспользовался преимуществом в классе и уровне футболистов. Сыграл слишком медленно и академично. «Акрон» же играет так всегда. Кто смотрит их матчи в ФНЛ, тот знает, что команда не показала ничего нового. «Акрон» сыграл в разумный футбол с контролем мяча внизу. Они хорошо разыгрывали мяч через активные фланги и достаточно хорошо выбегали в контратаку. «Акрон» — интересная команда, в которой много разумных и техничных игроков», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 20 апреля 2023
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