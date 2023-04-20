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Обладатель «Золотого мяча» Папен: Холанд абсолютно феноменален

Обладатель «Золотого мяча» Папен: Холанд абсолютно феноменален
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Обладатель «Золотого мяча» Жан-Пьер Папен высказался о норвежском нападающем английского «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде, назвав форварда абсолютно феноменальным игроком, который способен побить несколько рекордов в текущем сезоне.

«Холанд абсолютно феноменален. Сейчас футболисты поняли, что он способен забивать из любой позиции. Они пытаются опекать его ещё сильнее. Я думаю, что он побьёт несколько рекордов в текущем сезоне», — приводит слова Папена «твиттер» Telefoot.

22-летний Холанд перешёл в «Манчестер Сити» летом прошлого года из дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне норвежский нападающий отметился 48 забитыми мячами и шестью результативными передачами в 41 сыгранном матче.

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