Уилкшир: Дзюба — лучший нападающий России в данный момент
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Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир считает нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу лучшим форвардом России в данный момент. По мнению австралийца, Дюба находится в оптимальном для себя клубе, что отражается на его игре в положительную сторону.
«Все знают, что Дзюба силён и физически, и ментально. Удивлён ли я таким его стартом в «Локомотиве»? Да, есть немного. Но очевидно, что у него запредельная мотивация и он находится в оптимальном для себя месте сейчас. В данный момент Артём — лучший нападающий России. Когда ты находишь правильный клуб, подходящее окружение, ты процветаешь. И именно это происходит с ним сейчас.
Дзюба сильнее Смолова? Нападающего судят по голам, ведь так? Так что всё очевидно», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».
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