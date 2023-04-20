Уилкшир: Дзюба — лучший нападающий России в данный момент

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир считает нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу лучшим форвардом России в данный момент. По мнению австралийца, Дюба находится в оптимальном для себя клубе, что отражается на его игре в положительную сторону.

«Все знают, что Дзюба силён и физически, и ментально. Удивлён ли я таким его стартом в «Локомотиве»? Да, есть немного. Но очевидно, что у него запредельная мотивация и он находится в оптимальном для себя месте сейчас. В данный момент Артём — лучший нападающий России. Когда ты находишь правильный клуб, подходящее окружение, ты процветаешь. И именно это происходит с ним сейчас.

Дзюба сильнее Смолова? Нападающего судят по голам, ведь так? Так что всё очевидно», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».