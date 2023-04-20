Президент «Урала»: ни в этом, ни в прошлом матче с ЦСКА пенальти в наши ворота не было!

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил судейство в матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1).
«Конечно, на мой взгляд, пенальти в наши ворота не было. Моё мнение — ни в этом, ни в прошлом матче с ЦСКА пенальти не было!» — приводит слова Иванова «РБ Спорт».
Напомним, вчера, 19 апреля, состоялся первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч закончился вничью со счётом 1:1.
По ходу матча «Урал» выигрывал со счётом 1:0, однако в конце встречи в ворота екатеринбуржцев был назначен пенальти, который успешно реализовал игрок ЦСКА Хесус Медина. Ответный матч команд состоится 3 мая.
- 20 апреля 2023
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