Филимонов: можно сказать, что «Зенит» — чемпион, могут только сами себе проиграть

Бывший голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов высказался об уровне конкуренции в Российской Премьер-Лиге, заявив, что всё зависит только от санкт-петербургского «Зенита», который, по мнению экс-футболиста красно-белых, уже гарантировал себе чемпионский титул в текущем сезоне чемпионата России.

«Можно сказать, что «Зенит» — чемпион. Но здесь зависит всё от самого «Зенита» — если не растеряют преимущество, то станут чемпионами. Тут могут только сами себе проиграть. Кроме себя, им никто проблем не создаст», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В активе «Зенита» 55 набранных очков после 23 сыгранных матчей. В следующей игре петербуржцы встретятся с «Динамо» 22 апреля.