Ренан: «Зенит» сделает всё для победы над «Динамо»
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан выразил мнение о непростой игре с «Ростовом» в 23-м туре РПЛ (0:0) и пообещал, что сине-бело-голубые сделают всё для победы над московским «Динамо» в ближайшем матче.
«Действительно, игра в Ростове получилась непростой. Мы знали, что такой она и будет. Соперник — очень квалифицированная команда. К сожалению, не забили, но удалось надёжно сыграть в обороне. Чувствую себя восстановившим силы. Уверен, с «Динамо» нас ждёт очень хороший матч. Сделаем всё для победы», — приводит слова Ренана официальный телеграм-канал «Зенита».
Встреча «Зенита» и «Динамо» в рамках 24-го тура РПЛ пройдёт в Санкт-Петербурге 22 апреля. Начало матча запланировано на 19:00 мск.
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