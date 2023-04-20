Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ренан: «Зенит» сделает всё для победы над «Динамо»

Ренан: «Зенит» сделает всё для победы над «Динамо»
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан выразил мнение о непростой игре с «Ростовом» в 23-м туре РПЛ (0:0) и пообещал, что сине-бело-голубые сделают всё для победы над московским «Динамо» в ближайшем матче.

«Действительно, игра в Ростове получилась непростой. Мы знали, что такой она и будет. Соперник — очень квалифицированная команда. К сожалению, не забили, но удалось надёжно сыграть в обороне. Чувствую себя восстановившим силы. Уверен, с «Динамо» нас ждёт очень хороший матч. Сделаем всё для победы», — приводит слова Ренана официальный телеграм-канал «Зенита».

Встреча «Зенита» и «Динамо» в рамках 24-го тура РПЛ пройдёт в Санкт-Петербурге 22 апреля. Начало матча запланировано на 19:00 мск.

Материалы по теме
Сергей Семак сообщил, что защитник «Зенита» Ренан не поедет в сборную Бразилии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023