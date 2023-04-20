Кечинов: думал, «Спартак» выйдет в финал КР и завоюет трофей. Для меня «Акрон» — загадка

Бывший российский футболист Валерий Кечинов поделился впечатлениями от матча «Спартака» с «Акроном» в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России. Напомним, игра проходила на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске и завершилась победой «Акрона» со счётом 2:1.

«Вылет «Спартака» из Кубка России стал очень неожиданным. Естественно, я не ждал лёгкой прогулки для команды Абаскаля, но был уверен, что они пройдут дальше. Для меня «Акрон» — загадка. Непонятно, как команда, занимающая 13-е место в Первой лиге, может так играть. Даже во вчерашнем матче «Акрон» играл с преимуществом и создал гораздо больше голевых моментов. Всё это очень неожиданно. Я думал, что «Спартак» выйдет в финал и завоюет трофей, но не тут-то было», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.