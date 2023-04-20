Борис Игнатьев: дай ещё пять игр, и «Спартак» выиграет у «Акрона» четыре

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился впечатлениями от матча «Спартака» с «Акроном» в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России. Напомним, игра проходила на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске и завершилась победой «Акрона» со счётом 2:1.

«Дай ещё пять игр, и «Спартак» выиграет у «Акрона» четыре. Он эти игры проживёт, он заставит себя и будет мотивирован. Скажет себе: «На одном мастерстве ну никак нельзя играть». Сегодня «Спартак» играл на одном мастерстве. Вот мы чуть получше, и само по себе сложится, но не складывается. Значит, что? Они прибавляют в мастерстве? Конечно, нет. Они топчутся на месте, а нужно движение вперёд», – приводит слова Бориса Игнатьева Metaratings.