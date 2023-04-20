Валерий Масалитин: оба забитых мяча в матче ЦСКА — «Урал» спорные. Зачем тогда нужен VAR?

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об итогах первого матча армейцев в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Уралом» (1:1).

«ЦСКА провёл хороший матч с «Уралом»: были движение и прессинг, не давали начинать атаки сопернику и создавали свои моменты. Было желание выиграть – играли с позиции атакующей команды, но реализация моментов оставляет желать лучшего. Попались на контратаке и пропустили, но в моменте с голом «Урала» было явное нарушение. Удар по пятке – за такое и пенальти назначают. Зачем тогда был нужен VAR? Пенальти в пользу ЦСКА тоже натянутый. Сыграли 1:1 – теперь всё будет решаться в ответной игре.

«Урал» выстроил игру от обороны: выстояли и добились для себя положительного результата. Сейчас команда проходит свою чёрную полосу. «Урал» будет ждать ответного матча, в котором должны помочь родные трибуны. Но ЦСКА обязан побеждать, если хочет претендовать на Кубок России. В атаке армейцев не хватает таких игроков, как Обляков – он постоянно обостряет. В ответном матче ЦСКА нужно показать характер и всё решить», – сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.