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Зарплата некоторых игроков «Челси» уменьшится на 30% в случае непопадания клуба в ЛЧ

Зарплата некоторых игроков «Челси» уменьшится на 30% в случае непопадания клуба в ЛЧ
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Зарплата некоторых футболистов «Челси» уменьшится в случае непопадания клуба в Лигу чемпионов, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что это коснётся тех игроков, которых лондонцы приобрели уже после приобретения клуба американским бизнесменом Тоддом Боули. Также сокращение затронет тех, кто ранее выступал в клубе, но подписывал обновлённые контракты уже при новых владельцах. Зарплаты некоторых футболистов сократятся минимум на 30%.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков после 31 проведённой встречи. От зоны Лиги чемпионов команду отделяет 23 очка. В следующем туре команда Фрэнка Лэмпарда сыграет в гостях с «Манчестер Юнайтед» (22 апреля).

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Кто может покинуть «Челси»:

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