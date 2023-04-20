Зарплата некоторых игроков «Челси» уменьшится на 30% в случае непопадания клуба в ЛЧ

Зарплата некоторых футболистов «Челси» уменьшится в случае непопадания клуба в Лигу чемпионов, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что это коснётся тех игроков, которых лондонцы приобрели уже после приобретения клуба американским бизнесменом Тоддом Боули. Также сокращение затронет тех, кто ранее выступал в клубе, но подписывал обновлённые контракты уже при новых владельцах. Зарплаты некоторых футболистов сократятся минимум на 30%.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков после 31 проведённой встречи. От зоны Лиги чемпионов команду отделяет 23 очка. В следующем туре команда Фрэнка Лэмпарда сыграет в гостях с «Манчестер Юнайтед» (22 апреля).

Кто может покинуть «Челси»: