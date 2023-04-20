Мостовой: порядок «Акрона» побил класс «Спартака». Хочется, чтобы они дошли до финала КР

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой подвёл итоги встречи Фонбет Кубка России между «Акроном» и «Спартаком» (2:1).
«А что «Спартак»? А у них всё замечательно, всё нормально, как они всегда говорят и отвечают. Ясно, что после игры говорить о результатах легче. Я удивлён. До игры говорил, что «Спартак» — фаворит. Но у команды были потери, играли на синтетическом поле. Плюс у «Акрона» был запредельный настрой, что я увидел по игре. Растерянность игроков «Спартака» во многих моментах сыграла свою роль — Бальде не забивает пенальти, в защите пожар.
Настрой и порядок «Акрона» побил класс «Спартака». Футболисты «Акрона» сейчас посылают вопросы: «Мы когда-нибудь до финала дойдём или нет?» Хочется, чтобы они дошли до финала. Это здорово! Но с этим форматом сколько они ещё игр сыграют?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 20 апреля 2023
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