Британский историк дал комментарий по «восхваляющим рабство» эмблемам «МЮ» и «Ман Сити»

Британский историк Йен Маккартни прокомментировал возмущение английской общественности присутствием на эмблемах «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» кораблей, которые якобы ассоциируются с рабством и восхваляют его. Учёный считает, что люди делают из мухи слона.

«Всю эту ситуацию можно прокомментировать так: делают из мухи слона. Да, корабль — это часть истории Манчестера. Да, торговля хлопком позволила Манчестеру стать тем городом, которым он является сегодня. Да, хлопок, очевидно, связан с рабством.

Рабство — жестокая вещь, от которой пострадало бесчисленное множество людей, этого нельзя отрицать. Но это осталось в прошлом. Это часть ушедшей эпохи, когда мир был совершенно другим. Люди нажили себе огромные состояние на рабстве, торговле хлопком и сахаром.

Должны ли «Юнайтед» и «Сити», а также сам город менять свои эмблемы и герб, чтобы кого-то утихомирить? Думаю, нет.

Я не думаю, что есть кто-то, кто поддерживает какой-то клуб и когда-либо думал об эмблеме в контексте рабства, отказывался от покупки или ношения вещей с ней.

Ни один игрок не отказался бы подписать контракт с тем или другим клубом из-за связи с рабством. Никто бы не подумал об этом и даже не догадывался бы», — приводит слова Маккартни Daily Mail.

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