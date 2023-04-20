Президент «Баварии»: нам не хватает нападающего. Можно предположить, что мы усилим состав

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1) отметил, что клубу не хватает центрального нападающего.

«Было очевидно, что у нас не было «девятки», которая могла бы изменить ситуацию. Можно предположить, что мы усилим состав, чтобы иметь возможность показывать хорошие результаты в чемпионате и Лиге чемпионов.

Нам не хватает нападающего, который мог бы забивать мячи. Он нам обязательно понадобится в будущем. Если вы назовёте мне кого-то, кто мог бы стать немедленным усилением, «Бавария» бы купила его немедленно», — приводит слова Хайнера 90min.

Напомним, летом 2022 года «Баварию» покинул центрфорвард Роберт Левандовски. На замену ему мюнхенцы приобрели номинального вингера — Садио Мане.

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