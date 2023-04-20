Непомнящий: вполне вероятно, что ЦСКА и «Урал» встретятся в Суперфинале Кубка России

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал результат первого матча финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) ЦСКА — «Урал». Первая игра завершилась со счётом 1:1, ответная встреча состоится 3 мая.

«Ничья в матче ЦСКА — «Урал» закономерна. Таймы получились разными. Армейцы имели преимущество, но не хватало предголевой передачи, потому что нет игрока, который может обыграть и создать ситуацию. Забросы на Заболотного — не армейская игра. «Урал», как обычно, проявил себя дерзкой и неуступчивой командой — всё время держали оборону ЦСКА в напряжении. С ними всегда сложно играть.

Я не скажу, что ЦСКА — фаворит в ответной встрече, но армейцам очень удобно, когда играют на большем пространстве, а соперник атакует. Мне кажется, у «Урала» не больше шансов пройти дальше, чем у ЦСКА. Но вполне вероятно, что мы снова увидим ЦСКА и «Урал» уже в Суперфинале», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.