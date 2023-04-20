Булатов: «Спартак» и без проигрыша «Акрону» «плывёт», молодёжь не готова к такому уровню

Экс главный тренер второй команды «Спартака» Виктор Булатов высказался о проблемах московской команды после поражения от «Акрона» (1:2) в Кубке России и отметил, что лишь возвращение лидеров поможет исправить ситуацию в РПЛ.

«Спартак» и без поражения от «Акрона» в последнее время «плывёт», а очередной негативный результат встраивается в череду последних результатов. Надежда только на возвращение Джикии, Соболева и Промеса, которые могут встряхнуть команду, внесут цементирующие моменты. Без них команда совсем блекло выглядит. Если их не будет, то я не вижу, за счёт чего «Спартак» может выправить ситуацию в чемпионате. Только за счёт лидеров, которые и на поле, и за его пределами могут настроение поднять, завести партнёров. А если ещё и Зобнин выпадет, то это будет очередная серьёзная потеря.

В «Спартаке» много молодёжи, но она не готова к уровню основной команды, не соответствует уровню, ожиданиям болельщиков и традициям. И их даже не хватает, чтобы обыграть «Акрон», — приводит слова Булатова Metaratings.ru.

«Спартак» завершил выступление в Кубке России после поражения от «Акрона» в среду, 19 апреля.

В чемпионате России московская команда занимает третье место после 23 игр, набрав 45 очков. Москвичи уступают «Ростову» одно очко, а лидирующему «Зениту» — десять.