Божович: стоило ли отказываться от Кубка Азии — трудный вопрос. России место в Европе

Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович прокомментировал решение сборной России не принимать участия в Кубке Азии.

«Трудный вопрос, стоило ли отказываться от участия в Кубке Азии. Моё мнение — России место в Европе. Играть там или нет, не могу сказать. Есть руководители, которые думают лучше меня. Но Россия должна быть в Европе, играть там», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, последний международный матч национальная команда России провела 25 марта в Санкт-Петербурге. Подопечные Валерия Карпина победили сборную Ирака со счётом 2:0. Тремя днями ранее сборная России сыграла вничью с национальной командой Ирана — игра, проходившая в Тегеране, завершилась со счётом 1:1.