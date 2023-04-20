Вратарь «Акрона»: я не герой, но ещё до игры думал, что мы победим «Спартак»

Вратарь «Акрона» Сергей Волков дал комментарий после победы своей команды над «Спартаком» (2:1) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.
«Нет, я не герой. От отбитого пенальти получил эйфорию. Поймали кураж. Классно! Я и до игры думал, что мы выиграем, но были минимальные сомнения», — приводит слова Волкова Sport24.
На 23-й минуте встречи при счёте 0:0 Волков отбил пенальти в исполнении нападающего «Спартака» Кейта Бальде.
После этого футболисты «Акрона» ещё до перерыва обеспечили себе комфортный результат: голы Понсе и Салтыкова зафиксировали на табло промежуточный итог – 2:0.
Во втором тайме спартаковцы отыграли один мяч усилиями Тавареша, однако сравнять счёт не сумели. Как итог – победа «Акрона» (2:1).
Тольяттинский клуб обыграл четвёртую московскую команду подряд в Кубке России. До победы над «Спартаком» «Акрон» был сильнее столичных «Торпедо» (2:0), «Локомотива» (1:1, 7:6 по пенальти) и «Динамо» (0:0, 4:1 по пенальти).
В финале Пути регионов Кубка России «Акрон» сыграет с «Краснодаром»
- 20 апреля 2023
-
19:19
-
19:09
-
19:00
-
19:00
-
18:57
-
18:48
-
18:46
-
18:42
-
18:35
-
18:18
-
18:10
-
18:10
-
18:09
-
17:59
-
17:50
-
17:50
-
17:41
-
17:36
-
17:22
-
17:20
-
17:03
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:27
-
16:24
-
16:24
-
16:12
-
16:05
-
15:59
-
15:56
-
15:48
-
15:47
-
15:30
-
15:21