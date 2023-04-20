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Вратарь «Акрона»: я не герой, но ещё до игры думал, что мы победим «Спартак»

Вратарь «Акрона» Сергей Волков дал комментарий после победы своей команды над «Спартаком» (2:1) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.

«Нет, я не герой. От отбитого пенальти получил эйфорию. Поймали кураж. Классно! Я и до игры думал, что мы выиграем, но были минимальные сомнения», — приводит слова Волкова Sport24.

На 23-й минуте встречи при счёте 0:0 Волков отбил пенальти в исполнении нападающего «Спартака» Кейта Бальде.

После этого футболисты «Акрона» ещё до перерыва обеспечили себе комфортный результат: голы Понсе и Салтыкова зафиксировали на табло промежуточный итог – 2:0.

Во втором тайме спартаковцы отыграли один мяч усилиями Тавареша, однако сравнять счёт не сумели. Как итог – победа «Акрона» (2:1).

Тольяттинский клуб обыграл четвёртую московскую команду подряд в Кубке России. До победы над «Спартаком» «Акрон» был сильнее столичных «Торпедо» (2:0), «Локомотива» (1:1, 7:6 по пенальти) и «Динамо» (0:0, 4:1 по пенальти).

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