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Валерий Кечинов: не вижу причин для отставки Абаскаля. На «Спартак» приятно смотреть

Валерий Кечинов: не вижу причин для отставки Абаскаля. На «Спартак» приятно смотреть
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Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Не потерял ли Абаскаль контроль над командой? Конечно, болельщики ожидали совсем других результатов. Но я не вижу никаких причин для того, чтобы менять тренера и кричать, что он не годится. У «Спартака» впервые за очень долгое время появилась игра – на команду приятно смотреть. И в этом огромная заслуга Абаскаля.

Да, есть проблемы, например, в обороне. Практически в каждой игре команда пропускает по два мяча – нужно работать над этим. Необходимо улучшать и реализацию: команда создаёт очень много моментов, но не забивает. Также вмешиваются судейские ошибки или банальное невезение, как в матче с «Ахматом». Но у меня нет никакой паники. Я уверен, что в следующем сезоне «Спартак» будет бороться за самые высокие места», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

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