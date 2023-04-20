Валерий Кечинов: не вижу причин для отставки Абаскаля. На «Спартак» приятно смотреть

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
«Не потерял ли Абаскаль контроль над командой? Конечно, болельщики ожидали совсем других результатов. Но я не вижу никаких причин для того, чтобы менять тренера и кричать, что он не годится. У «Спартака» впервые за очень долгое время появилась игра – на команду приятно смотреть. И в этом огромная заслуга Абаскаля.
Да, есть проблемы, например, в обороне. Практически в каждой игре команда пропускает по два мяча – нужно работать над этим. Необходимо улучшать и реализацию: команда создаёт очень много моментов, но не забивает. Также вмешиваются судейские ошибки или банальное невезение, как в матче с «Ахматом». Но у меня нет никакой паники. Я уверен, что в следующем сезоне «Спартак» будет бороться за самые высокие места», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
- 20 апреля 2023
-
20:50
-
20:49
-
20:34
-
20:27
-
20:23
-
20:15
-
19:49
-
19:49
-
19:43
-
19:40
-
19:27
-
19:19
-
19:09
-
19:00
-
19:00
-
18:57
-
18:48
-
18:46
-
18:42
-
18:35
-
18:18
-
18:10
-
18:10
-
18:09
-
17:59
-
17:50
-
17:50
-
17:41
-
17:36
-
17:22
-
17:20
-
17:03
-
17:00
-
16:45
-
16:30