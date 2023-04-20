«Рома» — «Фейеноорд»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

Сегодня, 19 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Рома» и «Фейеноорд». Игра пройдёт в Риме на стадионе «Олимпико». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Стартовые составы команд
«Рома»: Патрисиу, Манчини, Льоренте, Смоллинг, Спинаццола, Залевский, Матич, Вейналдум, Пеллегрини, Кристанте, Белотти.
«Фейеноорд»: Бейло, Гертрейда, Ганцко, Траунер, Хартман, Виффер, Кёкчю, Шиманьски, Джаханбакш, Хименес, Идрисси.
Первый матч противостояния проходил в Нидерландах и завершился минимальной победой хозяев поля со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Матс Виффер.
На стадии 1/8 финала «Рома» оказалась сильнее испанского «Реала Сосьедад» со счётом 2:0 по сумме двух матчей. «Фейеноорд» в предыдущем раунде без проблем прошёл украинский «Шахтёр» — двухматчевое противостояние завершилось победой клуба из Нидерландов со счётом 8:2.
- 20 апреля 2023
-
22:23
-
22:17
-
22:13
-
22:10
-
22:05
-
21:50
-
21:47
-
21:42
-
21:35
-
21:19
-
21:08
-
21:06
-
20:57
-
20:57
-
20:50
-
20:49
-
20:34
-
20:27
-
20:23
-
20:15
-
19:49
-
19:49
-
19:43
-
19:40
-
19:27
-
19:19
-
19:09
-
19:00
-
19:00
-
18:57
-
18:48
-
18:46
-
18:42
-
18:35
-
18:18