«Рома» — «Фейеноорд»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

Сегодня, 19 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Рома» и «Фейеноорд». Игра пройдёт в Риме на стадионе «Олимпико». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Стартовые составы команд

«Рома»: Патрисиу, Манчини, Льоренте, Смоллинг, Спинаццола, Залевский, Матич, Вейналдум, Пеллегрини, Кристанте, Белотти.

«Фейеноорд»: Бейло, Гертрейда, Ганцко, Траунер, Хартман, Виффер, Кёкчю, Шиманьски, Джаханбакш, Хименес, Идрисси.

Первый матч противостояния проходил в Нидерландах и завершился минимальной победой хозяев поля со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Матс Виффер.

На стадии 1/8 финала «Рома» оказалась сильнее испанского «Реала Сосьедад» со счётом 2:0 по сумме двух матчей. «Фейеноорд» в предыдущем раунде без проблем прошёл украинский «Шахтёр» — двухматчевое противостояние завершилось победой клуба из Нидерландов со счётом 8:2.