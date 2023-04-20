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Канчельскис: после ухода Абрамовича «Челси» превратился в посмешище

Канчельскис: после ухода Абрамовича «Челси» превратился в посмешище
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Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о том, в каком положении оказался лондонский «Челси» после ухода его владельца Романа Абрамовича.

«Думаю, что после ухода Романа Абрамовича «Челси», конечно, превратился из топ-клуба АПЛ в посмешище. Это правда. При Абрамовиче лондонцы преобразились и регулярно завоёвывали титулы, брали Лигу чемпионов, выходили в финалы. Солидарен с болельщиками: они правы во всём. Желаю им удачи и чтобы они ещё когда-нибудь получили такого руководителя, как Абрамович», — цитирует Канчельскиса RT.

«Челси» с 39 очками занимает 11-е место в АПЛ. Клуб дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Реалу» (0:4 по сумме двух встреч). Из Кубка Англии и Кубка лиги команда вылетала на первой же для себя стадии, дважды уступив «Манчестер Сити».

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