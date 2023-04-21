«Рома» в концовке вырвала победу над «Фейеноордом» и вышла в полуфинал Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречались «Рома» и «Фейеноорд». Игра проходила в Риме на стадионе «Олимпико». Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Энтони Тейлор (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Встреча завершилась победой римского клуба в дополнительное время со счётом 4:1 (2:1 — основное время). На 60-й минуте матча защитник хозяев Леонардо Спинаццола вывел свою команду вперёд, на 80-й минуте игры нападающий «Фейеноорда» Игор Пайшао сравнял счёт, но на 89-й минуте вышедший на замену форвард Пауло Дибала забил второй мяч своей команды и перевёл встречу в дополнительное время. В овертайме голы Стефана Эль-Шаарави и Лоренцо Пеллегрини принесли команде Жозе Моуринью путёвку в полуфинал.

Первый матч противостояния проходил в Нидерландах и завершился победой хозяев поля со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Матс Виффер.

На стадии 1/8 финала «Рома» оказалась сильнее испанского «Реала Сосьедад» со счётом 2:0 по сумме двух матчей. «Фейеноорд» в предыдущем раунде без проблем прошёл украинский «Шахтёр» — двухматчевое противостояние завершилось победой клуба из Нидерландов со счётом 8:2.