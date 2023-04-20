7 спортивных событий пятницы

Много спорта весь день: Непомнящий снова в атаке, важные встречи в хоккее, волейболе и баскетболе, а поздно вечером — футбол.

🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», НХЛ, 1/4 финала — Восток, второй матч

Интрига: сможет ли «Торонто» собраться после разгрома?

Первый матч серии (7:3 в пользу «Лайтнинг») получился ровно таким, каким он снился болельщикам «Торонто» в кошмарах. «Тампа» активировала режим чемпиона и показала убийственный процент реализации большинства. На этом фоне оборона «Мэйпл Лифс» превратилась в проходной двор, а её звёздная атака растворилась. Вслед неудачливой канадской команде, которая не может завоевать Кубок Стэнли на протяжении 55 лет, уже несутся смешки и улюлюканья. Если «Торонто» проиграет и второй матч, остановить поток критики будет невозможно.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» Фото: Nathan Denette/AP/ТАСС

♟ 12:00: Ян Непомнящий — Дин Лижэнь, девятая партия матча за шахматную корону

Интрига: сможет ли Непомнящий увеличить отрыв в счёте?

Дин Лижэнь за один игровой день получил сразу два серьёзных удара. И если слив дебютной подготовки ещё может оказаться какой-то ошибкой или подставой, то ничья в выигранной позиции точно расстроила китайского гроссмейстера. Счёт в матче по-прежнему в пользу Яна Непомнящего, которому теперь предстоит играть белыми фигурами. А в этом матче тот, кто играет белыми, имеет хороший шанс на победу! Хочется верить, что россиянин свой шанс сможет использовать.

Ян Непомнящий — Дин Лижэнь Фото: FIDE

🏐15:00: «Локомотив» — «Зенит-Казань», Суперлига, плей-офф, 1/2 финала — третий матч

Интрига: «Локомотив» ухватится за последний шанс побороться за финал чемпионата?

Возможно, последний матч полуфинальной серии состоится уже сегодня: «Локомотив» принимает казанский «Зенит» и пытается продлить интригу в этой паре хотя бы ещё на несколько дней. Есть шанс, что травмированный серб Дражен Лубурич вернётся в диагональ. Его стабильности в атаке как раз так не хватало новосибирцам в гостевых концовках. «Зенит» — фаворит, но есть ощущение, что в Новосибирске им будет тяжело: разница во времени, перелёт, плотный график. За «Локо» в третьем матче будут и трибуны — говорят, пять тысяч билетов там распродали за 10 минут.

«Локомотив» — «Зенит-Казань» Фото: vk.com/volleyzenit

🏒 19:30: ЦСКА — «Ак Барс», КХЛ, финал — третий матч

Интрига: ЦСКА снова продержится без двух важнейших форвардов?

На старте финальной серии соперники обменялись победами с разницей в три шайбы. Но этот факт не должен никого смущать — команды остаются достойными друг друга, и выбрать из них ярко выраженного фаворита по-прежнему невозможно. Теперь ЦСКА и «Ак Барс» начнут сначала, и в первую очередь интересно, насколько армейцам хватит запаса прочности. Во второй игре главный тренер москвичей Сергей Фёдоров успешно компенсировал потери особо ценных нападающих — Мамина и Светлакова. Чем в третьей ответит казанский гуру Билялетдинов?

ЦСКА — «Ак Барс» Фото: vk.com/hcakbars

🏀 20:00: «Зенит» — УНИКС, Единая лига, 1/2 финала — третий матч

Интрига: реабилитируется ли «Зенит» перед своими болельщиками?

«Зенит» — действующий чемпион Единой лиги ВТБ. Но подопечные Хави Паскуаля неудачно съездили в Казань, где проиграли УНИКСу в обеих полуфинальных играх. Но если первая встреча завершилась разгромом сине-бело-голубых, то уже в матче №2 именно «Зенит» был лидером в концовке, пропустив обидный рывок имени Ненада Димитриевича и Винса Хантера. Серия идёт до четырёх побед, а значит, третий матч будет иметь принципиальное значение.

«Зенит» — УНИКС Фото: vtb-league.com

⚽️ 22:00: «Арсенал» — «Саутгемптон», АПЛ, 32-й тур

Англия - Премьер-лига. 32-й тур 21 апреля 2023, пятница. 22:00 МСК Арсенал Лондон Не начался Саутгемптон Саутгемптон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Арсенал» в кризисе, но терять очки перед игрой с «Сити» нельзя — иначе о золоте АПЛ точно можно забыть

На первый взгляд матч «Арсенала» с «Саутгемптоном» – проходной. Лидер чемпионата встречается с последней командой, ну какая тут интрига. Только, во-первых, «Арсенал» сейчас в психологическом кризисе. Сначала упустили победу в игре с «Ливерпулем», выигрывая 2:0. Потом, выигрывая с таким же счётом, сыграли вничью с «Вест Хэмом» (который борется за выживание). И это ещё с незабитым пенальти. Во-вторых, в этом сезоне «Арсенал» уже играл с «Саутгемптоном», но умудрился потерять очки (1:1). В-третьих, «Саутгемптон», конечно, проиграл три последних матча, но ещё в марте отнимал очки у топ-клубов – были ничьи с «МЮ» и «Тоттенхэмом».

Ну и главное: уже на следующей неделе «Арсеналу» играть с «Сити». И если раньше матч можно было считать чемпионским – команда Артеты могла даже проиграть, если бы не потери очков с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом», а потом выиграть все матчи до конца сезона и взять золото – то теперь это не так. «Арсеналу» нужно обыгрывать «Сити», но в каком состоянии лондонцы подойдут к важнейшему матчу сезона? Если вынести «Саутгемптон» с крупным счётом – можно слишком поверить в себя. Если потерять очки – ещё глубже упасть в психологическую яму. Кажется, «Арсеналу» надо брать три очка, но сделать это в тяжёлом матче, выгрызая голы на последних минутах. Учитывая состояние команды, поверить в такое можно. И на такое точно стоит посмотреть.

«Арсенал» — «Саутгемптон» Фото: Bryn Lennon/Getty Images

⚽️ 22:00: «Анже» — «ПСЖ», Лига 1, 32-й тур

Интрига: «ПСЖ» должен устроить шоу. Сколько забьёт Мбаппе, который может проиграть гонку бомбардиров лиги?

Франция - Лига 1. 32-й тур 21 апреля 2023, пятница. 22:00 МСК Анже Анже Не начался ПСЖ Париж Кто победит в основное время? П1 X П2

«ПСЖ» после двух поражений в Лиге 1 обыграл в прошлом туре «Ланс». Это не простая победа – именно «Ланс» перед очной встречей с командой Галтье шёл на втором месте в чемпионате. Теперь парижане поедут в гости к последней команде лиги – самое то, чтобы покуражиться и увеличить отрыв от второго места. Сейчас «ПСЖ» нужна крупная победа: закрепить успех с «Лансом» и окончательно перестать париться в вопросе чемпионства. Мбаппе, кстати, надо поправить свой голевой счёт: пока что в гонке бомбардиров он не опережает Джонатана Дэвида, а всего в одном мяче от него Александр Ляказетт. В общем, этот матч стоит смотреть ради красивой игры Месси, Мбаппе и их партнёров. На «Анже», к сожалению, рассчитывать почти не приходится – спастись клубу нереально, от 16-го места – 16 очков.