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«Севилья» крупно обыграла «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречались «Севилья» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходила в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Артур Суареш Диаш (Португалия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Матч закончился уверенной победой «Севильи» со счётом 3:0. Нападающий испанской команды Юссеф Эн-Несири оформил дубль, отличившись на 8-й и 81-й минутах. Ещё один мяч забил защитник Луак Баде на 47-й минуте.

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы между этими командами проходил в Манчестере и завершился ничьей со счётом 2:2. Дублем в составе «Манчестер Юнайтед» отметился полузащитник Марсель Забитцер, в концовке встречи «Севилья» сравняла счёт благодаря автоголам защитников Тирелла Маласиа и Гарри Магуайра.

В 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей прошёл другую испанскую команду, «Бетис», с общим счётом 5:1. «Севилья» оказалась сильнее «Фенербахче» со счётом 2:1.