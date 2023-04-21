Тен Хаг раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед» после разгрома от «Севильи» в ЛЕ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг остался недоволен игрой своих футболистов в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Севильей» (0:3).

«Дело не в травмах. Дело в игроках на поле. Они должны играть. Я верю в них и доверяю им. Мы были недостаточно хороши. Мы столько раз показывали хорошую игру. Сегодня и в некоторых других случаях мы не были готовы к матчу, а этого не может быть, когда ты играешь за «Манчестер Юнайтед». Мы должны винить себя. Это огромная возможность, но она упущена. Мы не можем этого изменить, и теперь мы должны с нетерпением ждать воскресенья, потому что это будет следующая возможность», — приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА.

В полуфинале Лиги Европы «Севилья» встретится с «Ювентусом».

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