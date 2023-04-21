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Эриксен — о поражении «МЮ»: это был один из плохих дней

Эриксен — о поражении «МЮ»: это был один из плохих дней
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен прокомментировал разгромное поражение команды в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с испанской «Севильей» (0:3).

«С самой первой минуты мы не особо вошли в игру, дав сопернику много возможностей, совершили больше ошибок, чем обычно. Мы могли это исправить, но не сделали этого. Если мы будем позволять соперникам забивать, как сегодня, мы проиграем. Иногда бывают хорошие дни, иногда плохие. Сегодня был один из тех плохих дней», — приводит слова Эриксена BT Sport.

Напомним, первый матч завершился со счётом 2:2. Таким образом, по итогам двух матчей «Севилья» вышла в полуфинал турнира.

В полуфинале Лиги Европы «Севилья» встретится с «Ювентусом».

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