Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Скоулз назвал причины поражения «МЮ» в матче с «Севильей»

Скоулз назвал причины поражения «МЮ» в матче с «Севильей»
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал разгромное поражение команды в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Севильей» (0:3). По словам Скоулза, английскому клуб не удалось справиться с напором оппонентов.

«Это был очень сложный вечер для „Манчестер Юнайтед“. Они не сумели справиться со страстью и попросту не смогли ничего поделать с агрессией блестящей команды «Севилья» сегодня вечером», — приводит слова Пола Скоулза официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч завершился со счётом 2:2. Таким образом, по итогам двух матчей «Севилья» вышла в полуфинал турнира.

В полуфинале Лиги Европы испанская «Севилья» встретится с итальянским «Ювентусом». В другом полуфинале сыграют итальянская «Рома» и немецкий «Байер».

Материалы по теме
«Севилья» выкинула «МЮ» из Лиги Европы. Кошмарные ошибки де Хеа и Магуайра!
«Севилья» выкинула «МЮ» из Лиги Европы. Кошмарные ошибки де Хеа и Магуайра!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023