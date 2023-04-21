Скоулз назвал причины поражения «МЮ» в матче с «Севильей»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал разгромное поражение команды в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Севильей» (0:3). По словам Скоулза, английскому клуб не удалось справиться с напором оппонентов.

«Это был очень сложный вечер для „Манчестер Юнайтед“. Они не сумели справиться со страстью и попросту не смогли ничего поделать с агрессией блестящей команды «Севилья» сегодня вечером», — приводит слова Пола Скоулза официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч завершился со счётом 2:2. Таким образом, по итогам двух матчей «Севилья» вышла в полуфинал турнира.

В полуфинале Лиги Европы испанская «Севилья» встретится с итальянским «Ювентусом». В другом полуфинале сыграют итальянская «Рома» и немецкий «Байер».