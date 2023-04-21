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Орлов: где эти российские игроки, подающие надежды? Почему они проигрывают Венделу?

Орлов: где эти российские игроки, подающие надежды? Почему они проигрывают Венделу?
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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о российских футболистах «Зенита» и сравнил их с полузащитником клуба Венделом.

«Вендел — чернорабочий. Он заменял Барриоса, когда тот отсутствовал. На поле он бегает больше всех. Где эти российские игроки, подающие надежды? Почему они проигрывают Венделу? Талант Вендела помножен на работоспособность. Сегодня формула такая. Раньше талантливый игрок мог где-то постоять на поле. А сейчас так не работает. Посмотрите, как Месси бегал назад на чемпионате мира», — приводит слова Орлова Sport24.

После 23 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 55 очков. В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 22 матчах в РПЛ, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

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