Голкипер «Динамо» Игорь Лещук: бронзе наши болельщики радоваться не будут

Российский голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался о столетии клуба и окончании сезона.
«Это мой родной клуб, семья, в которой я с девяти лет. Знаю каждый уголок. Вся история, которая создаётся в «Динамо», происходит на моих глазах. Я очень рад, что переживаю вместе с клубом этот юбилей и надеюсь, что мы сможем его отметить в ближайшие годы победой в чемпионате России или Кубке страны.
Если в этом сезоне нам удастся занять место в тройке, это будет удовлетворительный результат. Но особо, например, бронзе наши болельщики радоваться не будут, как и мы, потому что все мы хотим что-то выиграть. Попасть в призы – это задача-минимум, которая ставится перед клубом в любом сезоне. Кончено, в последнее время результаты «Динамо» не совсем радовали, ведь ожидания всегда высокие», – приводит слова Лещука «Евро-футбол.Ру».
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