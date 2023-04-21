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«Марсель» включился в борьбу за подписание американского игрока «Арсенала» Балогуна

«Марсель» включился в борьбу за подписание американского игрока «Арсенала» Балогуна
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Французский «Марсель» вступил в гонку за подписание нападающего лондонского «Арсенала» Фоларина Балогуна. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, «Олимпик» готов приобрести ещё одного игрока в группе атаки, чтобы подстраховаться на случай ухода чилийского футболиста Алексиса Санчеса. Сам Балогун не против остаться в Лиге 1, где он сейчас играет за «Реймс» на правах аренды.

Также к Балогуну присматриваются «Монако», «Лилль» и итальянский «Милан». Его контракт с «Арсеналом» действует до 2025 года.

21-летний американский нападающий сыграл за «Реймс» 32 матча в текущем сезоне, отметившись в них 19 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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