Андрей Червиченко: может, Фернандеса захочет «Спартак». Марио и Джикия — это прикольно

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию, что защитник Марио Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом».
«Придёт ли Марио в ЦСКА или нет — я не знаю. Мне кажется, что нельзя войти дважды в одну и ту же реку. Уехал и уехал. У армейцев было похожее возвращение с Вагнером Лавом. Но мне кажется, что Фернандес особой решающей роли не сыграет. Тем более это следующий сезон. Да и лет ему уже много.
Всё может быть. Может быть, какая-то другая команда его захочет подхватить, у которой большие проблемы в обороне. Вот это было бы гораздо веселее. Например, «Спартак». Фернандес и Джикия — вот это было бы прикольно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В декабре 2022-го Фернандес объявил о возобновлении карьеры футболиста и перешёл из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.
- 21 апреля 2023
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