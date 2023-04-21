Андрей Червиченко: может, Фернандеса захочет «Спартак». Марио и Джикия — это прикольно

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию, что защитник Марио Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом».

«Придёт ли Марио в ЦСКА или нет — я не знаю. Мне кажется, что нельзя войти дважды в одну и ту же реку. Уехал и уехал. У армейцев было похожее возвращение с Вагнером Лавом. Но мне кажется, что Фернандес особой решающей роли не сыграет. Тем более это следующий сезон. Да и лет ему уже много.

Всё может быть. Может быть, какая-то другая команда его захочет подхватить, у которой большие проблемы в обороне. Вот это было бы гораздо веселее. Например, «Спартак». Фернандес и Джикия — вот это было бы прикольно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В декабре 2022-го Фернандес объявил о возобновлении карьеры футболиста и перешёл из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.