«У них определённо есть преимущество». Тренер «Ювентуса» Аллегри — о «Севилье»

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о сопернике клуба по полуфиналу Лиги Европы — испанской «Севилье».

«Если честно, я ожидал, что это будет «Севилья». Сложная команда, они здорово выглядят и хорошо контролируют мяч. Они выиграли столько титулов Лиги Европы, поэтому у них определённо есть преимущество. Признаки последней игры в Манчестере были в их пользу, у меня было такое чувство», — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

В 1/4 финала Лиги Европы «Ювентус» по сумме двух матчей прошёл португальский «Спортинг» (2:1), а «Севилья» оказалась сильнее английского «Манчестер Юнайтед» (5:2). «Ювентус» и «Севилья» встретятся в матчах 1/2 финала 11 и 18 мая.

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