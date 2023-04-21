Дибала: хотел бы поужинать с Тотти или выпить с ним чашечку кофе, я его очень уважаю

Аргентинский нападающий итальянской «Ромы» Пауло Дибала заявил, что футболисты хотят вновь вывести римский клуб в финал еврокубка, а также отметил, что не против побеседовать с легендой клуба Франческо Тотти во время совместного ужина.

«Наш главный тренер даёт нам заряд эмоций, за счёт которого мы жаждем побед. Мы хотим вновь вывести «Рому» в финал еврокубка.

Тотти? Я бы хотел поужинать или выпить с ним чашечку кофе, чтобы поговорить и узнать его. Я очень уважаю его», — приводит слова Дибалы журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Тотти провёл всю свою профессиональную игровую карьеру, играя за «Рому». Нападающий выступал за родной клуб с 1993 по 2017 год. Дибала перешёл в «Рому» летом прошлого года.

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