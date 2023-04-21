Моуринью – о матче с «Фейеноордом»: теперь вы понимаете, почему у меня много седых волос

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу команды в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Фейеноордом» (4:1).

«Команда очень хорошо сыграла в матче, которым было сложно и играть и управлять. Теперь вы можете понять, почему у меня так много седых волос. Я сыграл 150 европейских матчей и всё видел. Я сказал игрокам, что сегодня будет не так, как в матчах с «Зальцбургом» или «Будё-Глимтом». У меня достаточно опыта, чтобы понять работу, которую я делаю. Я стараюсь дарить радость болельщикам и помогать игрокам расти. Я уверен, что болельщики ушли бы домой довольными за команду, независимо от результата», — приводит слова Моуринью Roma Press.

Напомним, по ходу матча «Рома» на последней минуте перевела игру в овертайм, в котором забила два гола и одержала победу в матче. По итогам двух матчей «Рома» вышла в полуфинал турнира.

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