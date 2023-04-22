Отец Кузяева отреагировал на информацию о нежелании сына подписывать контракт с «Зенитом»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, прокомментировал информацию о нежелании сына подписывать новое соглашение с клубом из Санкт-Петербурга. Текущее завершится в конце сезона.

«Я не знаю, откуда это все появляется. У них и спрашивайте. Ничего не могут вам сказать. Сейчас нет переговоров с «Зенитом»? Не знаю, откуда это все берется. Поэтому я ничего не знаю», — приводит слова Адьяма Кузяева РБ Спорт.

30-летний Кузяев находился в академии «Зенита», но покинул её в 2012 году, когда перешёл в «Карелию». Затем он выступал за «Нефтехимик», «Ахмат», откуда летом 2017-го вернулся в команду из Санкт-Петербурга. В 28 матчах нынешнего сезона на счету Кузяева пять голов и пять результативных передач.

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