Бенхамин Гарре: мы играли лучше и могли проходить дальше

Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре прокомментировал итог матча с «Краснодаром» в рамках Фонбет Кубка России, который завершился проигрышем самарцев в серии пенальти.

«Думаю, мы продемонстрировали блестящий характер, мы сумели сравнять счёт в матче. Совершили невероятный камбэк на последних минутах, это круто. Мы играли лучше и могли проходить дальше, но нам противостоял сильный соперник, в этой команде играют хорошие футболисты. Теперь наш фокус на РПЛ, нам нужно готовиться к следующему матчу. Будем стараться улучшить своё положение в лиге», — приводит слова Гарре «РБ Спорт».

Напомним, основное время игры с «Краснодаром» завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти игроки самарской команды не реализовали ни одной из трёх попыток, вылетев с турнира. «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 23 матчах.