В финале юношеской Лиги чемпионов сыграют «Хайдук» и «АЗ Алкмар»
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Хорватский «Хайдук» из Сплита и нидерландский «АЗ Алкмар» вышли в финал Юношеской лиги чемпионов УЕФА.
«АЗ» в полуфинале одолел лиссабонский «Спортинг»: основное время победителя не выявило (2:2), а в серии пенальти нидерландцы оказались точнее – 4:3. «Хайдук» переиграл «Милан» со счётом 3:1.
Отметим, что тренерский штаб хорватов привлёк в помощь игроков первой команды Луку Вушковича и Рокаса Пукштаса, который, к слову, и стал автором победного гола. Кроме того, «Хайдук» в Женеве, где проходила встреча, поддерживало внушительное количество болельщиков (от 5 до 10 тысяч фанатов).
Финал нынешнего розыгрыша турнира состоится 24 апреля. В прошлом году юношескую Лигу чемпионов выиграла «Бенфика», в финале разгромившая «Зальцбург» (6:0).
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