Юлиан Нагельсман прокомментировал информацию о его отказе возглавить «Челси»
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Бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал информацию, что он отказался возглавить «Челси».
«Чтобы от чего-то отказаться, нужно сначала что-то пообещать», — приводит слова Нагельсмана Sky Sport Germany.
35-летний Нагельсман был уволен из «Баварии» 24 марта 2023 года и с тех пор находится без работы. 2 апреля из «Челси» был уволен Грэм Поттер, и сообщалось, что именно Юлиан станет его преемником на посту главного тренера синих. Однако «Челси» назначил до конца сезона Фрэнка Лэмпарда, а Нагельсмана называли основным кандидатом для назначения на эту должность в межсезонье.
«Челси» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 39 очков.
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