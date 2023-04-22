Юлиан Нагельсман прокомментировал информацию о его отказе возглавить «Челси»

Бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал информацию, что он отказался возглавить «Челси».

«Чтобы от чего-то отказаться, нужно сначала что-то пообещать», — приводит слова Нагельсмана Sky Sport Germany.

35-летний Нагельсман был уволен из «Баварии» 24 марта 2023 года и с тех пор находится без работы. 2 апреля из «Челси» был уволен Грэм Поттер, и сообщалось, что именно Юлиан станет его преемником на посту главного тренера синих. Однако «Челси» назначил до конца сезона Фрэнка Лэмпарда, а Нагельсмана называли основным кандидатом для назначения на эту должность в межсезонье.

«Челси» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 39 очков.

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Кто может покинуть «Челси»: