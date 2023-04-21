Юлиан Нагельсман отказался тренировать «Челси» — Романо

Немецкий специалист Юлиан Нагельсман выбыл из гонки за пост нового главного тренера «Челси». Экс-тренер мюнхенской «Баварии» отказался от этого варианта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». По сведениям источника, похоже на то, что это окончательный выбор Нагельсмана.

35-летний Нагельсман был уволен из «Баварии» 24 марта 2023 года и с тех пор находится без работы. 2 апреля из «Челси» был уволен Грэм Поттер, и сообщалось, что именно Юлиан станет его преемником на посту главного тренера синих. Однако «Челси» назначил до конца сезона Фрэнка Лэмпарда, а Нагельсмана называли основным кандидатом для назначения на эту должность в межсезонье.

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