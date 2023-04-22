Максим Деменко о Евгении Калешине: это правда, он фанатик

Экс-полузащитник сборной России Максим Деменко рассказал о характерных чертах главного тренера «Акрона» Евгения Калешина.

«Надо отдать должное тренерскому штабу «Акрона», моему товарищу Евгению Калешину — его команда отлично бьётся в Кубке России с клубами Премьер-лиги. Я Калешина хорошо знаю. Он очень эмоциональный на поле. А в жизни это абсолютно спокойный человек. Даже слова из него не вытянешь. Я работал ещё с его отцом в «Кубани». И сыну это по наследству передалось.

Он всегда стремился к тренерской работе. У него своя тактика, мышление, любит футбол комбинационный. «Акрон» же не просто так забивает голы. Калешин подбирает определённых футболистов под свою тактику — быстрых, техничных, дисциплинированных. Мы видели, как «Спартак» в матче на кубок ничего не мог сделать, когда игроки «Акрона» резко переходили из обороны в атаку. Там ребята знают, что и кому надо делать на поле. Рисунок игры виден. «Акрон», мне кажется, угадал с приглашением тренера. Сейчас мы видим совершенно другую команду.

Является ли он фанатиком тренерского дела? Это правда, он фанатик. С одной стороны, это хорошо, с другой, может, ему мешает. Но он выбрал свой путь, сосредоточен на нем. Я говорю, если вы пообщаетесь с Евгением в обычной жизни, то никогда не узнаете в нём человека, который прыгает на бровке во время матчей и старается передать команде свою энергию», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Максим Деменко выступал в «Кубани» в 1992-1993 гг. В то время краснодарскую команду возглавлял Игорь Калешин, отец Евгения.

«Акрон» Калешина вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет 3 мая с «Краснодаром». Победитель сыграет в финале Кубка России.