Карвальо: без проблем получил бы российский паспорт. Я прожил в РФ больше пяти лет
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Бывший футболист московского ЦСКА Даниэл Карвальо прокомментировал возможность получения им российского гражданства.
«Если бы Владимир Путин предложил мне получить российский паспорт, принял бы ли я гражданство РФ? Скорее всего, да, я бы без проблем его получил. Ведь прожил в России больше пяти лет!» — приводит слова Карвальо Sport24.
Напомним, Даниэл Карвальо выступал за ЦСКА в 2004–2010 годах. В составе красно-синих полузащитник выиграл Кубок УЕФА — 2005. Не так давно 40-летний бразилец принял участие в товарищеском матче армейского клуба с медийной командой 2DROTS, выйдя на поле на 79-й минуте. ЦСКА уступил со счётом 1:2, единственным голом в составе красно-синих отметился Фёдор Чалов.
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.
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