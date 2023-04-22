Карвальо: без проблем получил бы российский паспорт. Я прожил в РФ больше пяти лет

Бывший футболист московского ЦСКА Даниэл Карвальо прокомментировал возможность получения им российского гражданства.

«Если бы Владимир Путин предложил мне получить российский паспорт, принял бы ли я гражданство РФ? Скорее всего, да, я бы без проблем его получил. Ведь прожил в России больше пяти лет!» — приводит слова Карвальо Sport24.

Напомним, Даниэл Карвальо выступал за ЦСКА в 2004–2010 годах. В составе красно-синих полузащитник выиграл Кубок УЕФА — 2005. Не так давно 40-летний бразилец принял участие в товарищеском матче армейского клуба с медийной командой 2DROTS, выйдя на поле на 79-й минуте. ЦСКА уступил со счётом 1:2, единственным голом в составе красно-синих отметился Фёдор Чалов.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.