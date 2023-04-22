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Даниэл Карвальо назвал единственного человека в ЦСКА, который не пил алкоголь

Даниэл Карвальо назвал единственного человека в ЦСКА, который не пил алкоголь
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Бывший футболист московского ЦСКА Даниэл Карвальо назвал единственного человека в армейском клубе, который не употреблял алкогольные напитки.

«Непьющим был, пожалуй, только наш переводчик. А вообще команда, которая не пьёт, не побеждает!», — приводит слова Карвальо Sport24.

Напомним, Даниэл Карвальо выступал за ЦСКА в 2004-2010 годах. В составе красно-синих полузащитник выиграл Кубок УЕФА — 2005. Не так давно 40-летний бразилец принял участие в товарищеском матче армейского клуба с медийной командой 2DROTS, выйдя на поле на 79-й минуте. ЦСКА уступил со счётом 1:2, единственным голом в составе красно-синих отметился Фёдор Чалов.

ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 44 очка в 23 матчах.

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