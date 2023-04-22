Баньяц: Ивич был очень зол после игры с «Крыльями Советов», он недоволен нашей игрой

23-летний полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц рассказал, как главный тренер краснодарской команды сербский специалист Владимир Ивич отреагировал на нервную игру против «Крыльев Советов» (2:2, пенальти — 3:0) в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России.
«Это был очень тяжёлый матч, но я рад, что мы всё-таки прошли дальше. В следующих играх нам нужно действовать лучше, чтобы не допускать того, что случилось в конце. Будем продолжать бороться за трофей.
Что сказал Ивич после матча? Он был очень зол, и недоволен нашей игрой, особенно во втором тайме. Он сказал, что так действовать нельзя и в следующий раз нужно быть сконцентрированными на все сто процентов», — приводит слова Баньяца «РБ Спорт».
«Краснодар» 3 мая встретится в финале Пути регионов с «Акроном». Победитель выйдет в финал Кубка России.
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